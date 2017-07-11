Очереди в детских садах ликвидируют в Караганде

В Караганде в 2018 году планируют ликвидировать очереди в детские сады.

От очереди в садах помогает избавится государственно-частное партнерство.

До конца года в областном центре появится 25 частных детских садов.

«Сейчас в Караганде в 17 частных детских садах создано более 1 600 мест. С июня повысился размер госзаказа, что позволило уравнять в оплате государственные и частные детские сады. Эта мера, наряду с большой разъяснительной работой, повысила интерес предпринимателей к социальному бизнесу. Всего в 2017 году планируется создание 25 частных детских садов на 3 271 место», — сказала заместитель акима города Ирина Любарская.

Аким Карагандинской области посетил строящийся в Пришахтинске детский сад «Бота», в здании которого раньше был детсад «Красная Шапочка». В первую волну приватизации строение ушло за бесценок в частные руки. Владельцы устроили там ночное заведение с сауной.

«Это помещение мы купили на рынке недвижимости в ноябре 2016 года. Вновь превратим его в детский сад. В марте 2017-го начали реконструкцию, ремонт. Получили поддержку государства по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Надо отметить, что поддержка идет на всех уровнях. Куда ни обращаемся, вопросы решаются без проволочек», — рассказала учредитель детского сада, индивидуальный предприниматель Гакку Нургожина.

Откроют новый детский сад в сентябре.

«На первом этапе примем 150 детей, в дальнейшем хотим расшириться еще на 120 мест. Общая проектная мощность — 270 мест. На собственные средства купили автобус для подвоза детей из социально защищаемых семей. Будем утром собирать их по домам, а вечером возвращать родителям»,— добавила предприниматель.

Ерлан Кошанов объяснил, почему партнерство с бизнесом государству выгоднее строительства новых детских садов на бюджетные деньги.

«Субсидирование частных детских садов составит 900 млн тенге в год. Благодаря этому создаем более 3 000 мест. Строительство одного детского сада обходится в 320 млн тенге», — отметил глава региона.

Предприниматели, вкладывающиеся в социальный бизнес, пользуются инструментами господдержки по Дорожной карте бизнеса-2020.