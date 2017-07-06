Новый завод стройматериалов в Темиртау стал подарком ко Дню столицы

В канун праздника прошла презентация предприятия по производству газоблоков. Стоимость проекта составила около 1,5 миллиардов тенге.

Церемония открытия завода прошла с участием акима Карагандинской области Ерлана Кошанова.

— Это знаковое событие приурочено к предстоящему празднику — Дню столицы. Продукция завода будет в первую очередь отправляться на стройки Астаны, у компании уже есть соответствующие контракты. Мы рады, что область таким образом продолжает вносить вклад в общенациональное дело — возведение нашей красавицы-столицы, которая является детищем Елбасы, сделавшего так много для ее процветания, — прокомментировал презентацию завода глава региона.

Главным инвестором проекта стал бизнесмен Булат Абилов. Он объяснил, почему для строительства предприятия был выбран именно наш регион.

— Мы открыли завод в Карагандинской области, потому что это промышленный регион, где много сырья, много квалифицированных кадров, — рассказал Булат Абилов. — Географическое расположение также очень удобное — между Астаной и Карагандой. Здесь замечательная сырьевая база, в семи-восьми километрах от завода есть месторождение. Хочу подчеркнуть, что в темиртауском песке содержание кварца составляет почти 76 процентов. Это значит, что мы будем производить самый качественный продукт в стране. Есть производство газоблоков в Алматы и Астане, но там содержание кварца в песке не превышает 60 процентов.

Булат Абилов пообещал, что газоблоки, которые планируют выпускать на новом заводе, будут легкими, гладкими и простыми в укладке. Первая партия стройматериалов будет готова уже сегодня, в день открытия завода.

На заводе создано более 70 рабочих мест. Руководители предприятия планируют, что эта цифра в ближайшее время увеличится.

— Мы набирали сотрудников из числа карагандинцев и темиртаусцев, — рассказывает Еркебулан Ахметов, представитель компании «КазГазоБлок». — Нам в этом помог центр занятости Темиртау. До сих пор продолжается обучение специалистов. Поскольку это первое подобное предприятие в нашем регионе, то обучение играет большую роль. Средняя заработная плата составит 120 тысяч тенге.

В сутки новый завод будет производить 500 кубических метров газоблоков. Основными потребителями своей продукции акционеры считают столичные строительные компании. На сегодняшний день у завода уже есть несколько крупных контрактов. На рынок компания планирует выйти с ценой 14 000 тенге за кубический метр.