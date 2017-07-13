Крестьяне Карагандинской области просят вернуть прежнюю ставку по кредитам

Такую просьбу аграрии озвучили на встрече с депутататами мажилиса в Каркаралинском районе.

Аграрии Каркаралинского района Карагандинской области во время встречи с населением обратились к мажилисмену Нурлану Дулатбекову с просьбой повлиять на снижение процентной ставки при кредитовании сельчан, передает Today.kz.

«Крестьянские хозяйства в прошлых годах приобретали скот по госпрограммам «Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» семь процентов годовых. В этом году государство выдает крестьянским хозяйствам кредиты со ставкой вознаграждения под 15 процентов годовых, без выплаты субсидии. Просим вернуть субсидирование по вышеуказанным программам в размере семи-восьми процентов ставок», — обратился от лица всех сельчан района глава крестьянского хозяйства «Шоқпартас» Каркаралинского района Нурлан Толеутаев.

Нурлан Дулатбеков пообещал разобраться в этом вопросе.

С просьбой помочь с открытием спортивно-оздоровительных сооружений к бывшему боксеру, а ныне депутату мажилиса парламента Серику Сапиеву обратился от лица жителей депутат Каркаралинского районного маслихата Канат Дюсенбаев.

«Каркаралинску необходим физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном», — сказал депутат, ответственный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» Канат Дюсенбаев.

Серик Сапиев дал слово обсудить на заседании мажилиса вопрос строительства объектов.

«Здоровый образ жизни – это будущее. Крепкое здоровье, укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь. Постараюсь приложить усилия, чтобы в Каркаралинском районе появилось много подобных объектов», — сказал Серик Сапиев.