Космический аппарат «Канопус-В-ИК» запустят с «Байконура»

Роскосмос планирует запустить с «Байконура» космический аппарат «Канопус-В-ИК», передает пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК» запланирован на 14 июля в 12:36 по времени Астаны с площадки №31 космодрома «Байконур».

9 июля в монтажно-испытательном корпусе площадки 31 космодрома «Байконур» специалисты Роскосмоса завершили операции по стыковке космической головной части с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Работы по общей сборке ракеты запланированы на 10 июля, а также принятие решения о вывозе «Союз-2.1а» на стартовую площадку.

Вместе с космическим аппаратом запустят кластер из 72 малых спутников попутной нагрузки.

«Разгонный блок «Фрегат» обеспечит выведение КА «Канопус-В-ИК» и попутных малых спутников на три различные орбиты», — говорится в сообщении.