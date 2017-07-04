Килограмм марихуаны нашли у экс-сотрудника акимата Темиртау

Молодого человека задержали в собственном автомобиле, в котором при осмотре было обнаружено наркотическое вещество «марихуана». Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 297 «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК РК. Проводится расследование. Задержанный водворен в ИВС», — сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Другие обстоятельства задержания пока не уточняются. Однако, согласно неофициальным данным, задержанный работал в отделе организационного обеспечения аппарата акима Темиртау. В пресс-службе Темиртауского городского акимата сообщили, что молодой человек у них уже не работает.

«На момент его задержания он в акимате уже не работал. Да, он ранее работал в акимате. Но в данный момент он является бывшим работником. Все остальные вопросы не к нам», — сообщили в пресс-службе ведомства.