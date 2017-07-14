Казахстанцев вновь ждут длинные выходные

Еще два дополнительных выходных казахстанцы получат в конце августа и в начале сентября! Данное распоряжение было размещено на сайте электронного правительства.

Выходными объявлены 30 августа (День Конституции) и 1 сентября. Последний день лета будет рабочим, а уже на пятницу выпадает начало мусульманского праздника Курбан айт. Второго и третьего сентября последуют два обычных выходных дня.

Напомним, перенос дней отдыха в 2017 году коснулся лишь Наурыза и Дня столицы.

1 сентября в Казахстане также традиционно празднуется День знаний, не являющийся официальным выходным.