Санаторий Жосалы

Казахстанцев вновь ждут длинные выходные

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 29

Еще два дополнительных выходных казахстанцы получат в конце августа и в начале сентября! Данное распоряжение было размещено на сайте электронного правительства.

Выходными объявлены 30 августа (День Конституции) и 1 сентября. Последний день лета будет рабочим, а уже на пятницу выпадает начало мусульманского праздника Курбан айт. Второго и третьего сентября последуют два обычных выходных дня.

Напомним, перенос дней отдыха в 2017 году коснулся лишь Наурыза и Дня столицы.

1 сентября в Казахстане также традиционно празднуется День знаний, не являющийся официальным выходным.

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Автор: Корреспондент

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