Карагандинские турагентства начали продавать туры на бой Головкина с Альваресом

Самый ожидаемый боксерский поединок этого года для большинства казахстанцев — бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. Карагандинские турагентства уже предлагают туры для болельщиков.

В среднем съездить в Вегас на три дня и посетить боксерский поединок обойдется от 773 000 тенге на человека. Это стоимость организованного тура. В эту сумму входят авиабилеты до Нью-Йорка и обратно, проживание в отеле, страховка и билет на боксерский поединок. Питание, перелет из Нью-Йорка в Лас-Вегас и обратно, расходы по оформлению визы придется оплачивать отдельно.

Если лететь самостоятельно, то авиаперелет из Караганды до Лас-Вегаса и обратно обойдется минимум в 489 000 тенге на человека. Проживание в скромном отеле с завтраками обойдется в 80 000 тенге за две ночи — с 15 по 17 сентября. Самый дешевый билет на боксерский поединок будет стоить 96 600 тенге (300 долларов США). Итого поездка, за вычетом расходов на питание, страховку и оформление визы, «встанет» в 665 600 тенге.

Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, на «T-Mobile Arena».