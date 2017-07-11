Карагандинские артисты приняли участие в фестивале, который прошел в Македонии

Артисты Театра имени Сейфуллина приняли участие в Шекспировском фестивале в Македонии.

Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сейфуллина получил высокую оценку на Международном фестивале Шекспира, который прошел в македонском городе Битола.

Артисты показали там свою постановку «Гамлет». О том, как принимали карагандинцев в Македонии, рассказал исполнитель главной роли в спектакле, директор Областного русского драматического театра им. К. Станиславского Дунай Еспаев.

«Македонский фестиваль входит в европейскую ассоциацию фестивалей Уильяма Шекспира. Его уровень очень высок. Прежде чем попасть на этот фестиваль, мы побывали со спектаклем «Гамлет» в России, потом в турецком городе Конья. Постановка везде получила очень высокую оценку, и поэтому нам предложили участвовать в Шекспировском фестивале в Македонии. Мы подумали, прикинули свои возможности, нас поддержали областной акимат и Управление культуры, и мы поехали»,— сказал директор.

Среди участников фестиваля были театры из США, Румынии, Словакии, Германии и Македонии. Карагандинский спектакль высоко оценила экспертная комиссия, в которую входили организаторы фестиваля.

«Яблоку негде было упасть. Наша постановка отличалась тем, что зрители во время спектакля сидели не в зале, а на сцене. То есть мы играли буквально среди зрителей, это камерный спектакль. Во время пресс-конференции перед спектаклем нам сказали, что нашу постановку местные зрители ждут с нетерпением. Поэтому мы выкладывались на все сто. И получили высокую оценку. В итоге режиссер театра Линкольна из Вашингтона пригласил нас на фестиваль, посвященный Шекспиру, который пройдет в 2018 году в США. Если все сложится удачно, мы съездим и туда. Я считаю, что это достижение не только нашего Театра им. Сакена Сейфуллина, но и всего казахстанского театрального общества. Наша задача — играть произведения и наших драматургов, и мировых классиков, показать свои работы в новых формах, в современных интерпретациях. В этой связи Театр имени Сейфуллина близок к евростандартам. Нам об этом говорили и на предыдущих фестивалях»,— рассказал директор про то, как приняли постановку казахстанского театра.

Режиссером-постановщиком спектакля «Гамлет» стал Куандык Касымов. Прежде он ставил спектакли на разных сценических площадках страны и за ее пределами.

«По моему мнению, Куандык Касымов в Казахстане недооценен. Потому что его мышление, форма постановки спектакля, работа с актерами совершенно иная, он режиссер евростандарта. Именно поэтому спектакли, которые он ставил в театрах Уральска, Атырау, Петропавловска, Жамбыла, у нас в Караганде, все пользуются спросом на международных фестивалях. В постановке «Гамлета» приняли участие: Мадияр Койшигарин, мои ученики — Саягуль Ташимбекова, Магжан Ануар, Бауржан Нурмагамбетов, ученик нашего знаменитого актера Кайрата Кемалова — Ахай Жумамуратов, а также астанинский талантливый артист, который работает у нас всего один сезон, Гани Берденбетов. Зрители и профессионалы высоко оценили работу всего актерского ансамбля. Особенно это было заметно во время гастролей в Татарстане. Там наших актеров ставили в пример, говорили, что наши исполнители ролей в «Гамлете» совмещают интеллект и эмоции, знают меру всего, имеют отличное чувство ритма. Но мы не должны на этом останавливаться, мы должны развиваться», — считает Дунай Еспаев.

««Гамлета» мы поставили за месяц. Можно сказать, что это молодой спектакль, мы показывали его меньше 10 раз. В нем нет строгих правил. Есть режиссерско-композиционная структура, но нет рамок для артистов, им предоставляется свобода игры»,— рассказал режиссер про репетиции.

В следующем сезоне «Гамлета» можно будет увидеть в репертуаре Театра С.Сейфуллина.