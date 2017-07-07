Кабинет медиации появился в Карагандинской области

В Шахтинске презентовали кабинет медиации, передает kartv.kz .

Его открыли для того, чтобы люди могли разрешать споры и достигать примирения, не обращаясь в суд.

Консультации здесь будут вести адвокаты и медиаторы. Есть кабинеты и судьи-медиатора и зал судебных заседании. Поэтому можно отметить, что здесь расположен целый медиативный блок.

«Самое главное значение, я так думаю, это сделать все это удобным для тех людей, которые хотят свои споры решить таким путем. Одно дело, когда медиатор где-то в арендованном кабинете, другое, когда все это соответствует: хорошая мебель, хороший ремонт. И у тех людей, которые решили свои вопросы решить методом медиации, у них вызывает это больше доверия»,— сказал Сержан Аймаков, аким Шахтинска

В кабинете медиации нем рассматриваться мелкие дела.

«Конечно, любое обращение в суд для сторон это огромный стресс. И когда они приходят и им начинают разъяснять, что есть процедура медиации, на которой они могут урегулировать споры мирным путем, то есть это соглашение между сторонами. Конечно это во многом снижает конфликт. Они уже договариваются»,- прокомментировала Бибигуль Есенкожаева, судья Шахтинского городского суда

Практикующие медиаторы в один голос о том, что медиация — потребность современности, без нее не решить социальные споры. В мире ее применяют свыше 30 наиболее передовых стран.

«В нашем Шахтинском регионе медиация развивается успешно. Проводятся медиативные процедуры на различных этапах гражданских отношении. Люди узнавая о медиации с удовольствием идут на контакт, примеряются. Были случаи на моей практике, что даже восстановилась семья»,- Марина Мажаева, профессиональный мкдиатор.

Закон «О медиации» был принят в Казахстане шесть лет назад. Преимущества системы в том, что конфликтующие стороны получают возможность решить спор с учетом своих интересов. В отличие от судьи медиатор не принимает решения, а дает сторонам возможность прийти к обоюдному согласию.