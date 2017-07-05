Санаторий Жосалы

Издевательство над верблюдами сняли на видео в Балхаше

Корреспондент 4 часа назад Комментировать 15

Очевидцы из Балхаша зафиксировали на видео факт избиения погонщиками верблюдов.

«Мы ехали с другом на машине, увидели, скопление людей, камер, животных. Решили остановиться. Было поздно. Погонщики палками нещадно били верблюжат и взрослых верблюдов, те сильно кричали от боли. Били по морде и телу», — рассказал очевидец Алмас Акбаев.

Действительно, на кадрах видно, как животных грубо заталкивают в машину, бьют палками и бутылками по голове. В акимате и полиции отметили, что выясняют, при каких обстоятельствах случился инцидент.

По материалам tengrinews.kz

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Автор: Корреспондент

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