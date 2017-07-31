Итоги «Дня инициатив», который прошел в Караганде

В этот день все горожане могли высказать свои идеи и предложения, которыми они хотели бы поделиться с общественностью, передает BNews.kz.

День гражданских инициатив – это возможность рассказать и поделиться интересными идеями и предложениями о том, что можно и нужно сделать в регионе, чтобы ситуация в той или иной области деятельности стала лучше. Инициатором данного мероприятия стал Карагандинский региональный проектный офис по реализации программы «Рухани жанғыру».

«С самого утра в проектный офис приходили люди разных возрастов, профессий, сфер деятельности – пенсионеры, представители общественных и бюджетных организаций, предприниматели и просто неравнодушные, инициативные граждане. Круг вопросов, который обсуждался в этот день, был широк и разнообразен. Гости дня делились самыми разными идеями и предложениями – от переименования улиц до внедрения изобретений в области машиностроения и авиапроизводства, от организации видеоуроков казахского языка на светодидных экранах в супермаркетах до проведения масштабного культурного мероприятия, приуроченного к 350-летию Бухар жырау», — отметили в Карагандинском региональном проектном офисе.

Неподдельный интерес вызвали предложенные гостями дня проекты «Дом талантов», строительство универсального спорткомплекса «Сарыарка» в Жезказгане, клуб интеллектуалов «Жаңа рух», фестиваль «Театральные музыкальные ночи Караганды».

«Наша команда благодарит всех, кто откликнулся на инициативу и ждет всех каждую последнюю пятницу месяца у себя в гостях. Каждая инициатива, каждое прозвучавшее предложение и мнение будут взяты в работу и предложены для реализации государственным органам», — заявили сотрудники проектного офиса.