Гороскоп 7 июля

Овны — Хлопочите по хозяйству, любите родных, но не позволяйте садиться себе на шею. Отдача должна быть эквивалентной.

Тельцы — Присутствие рядом энергичного преданного партнера, который блестяще обходит острые углы, будет стабилизирующим рычагом как в супружеских, так и деловых отношениях.

Близнецы — Хорошее время для решения вопросов, которые до этой недели вызывали определенные трудности. Благоприятное время для новых знакомств.

Раки — Слово — не воробей. Учитесь держать язык за зубами, берегите секреты, служебная конфиденциальная информация не подлежит публичному разглашению.

Львы — Сейчас вы умеете сделать правильный выбор. Особенно повезет бизнесменам.

Девы — У брачных пар — медовый месяц: вас любят, и эта любовь непременно пробудит в спящем сердце аналогичную бурю чувств.

Весы — Вы будете как никогда уверены в своих силах и правоте. И жизнь действительно все обернет в вашу пользу, хотя возможные временные трудности.

Скорпионы — Вы, разумеется, неотразимы и достойны всяческих похвал, но не стоит заниматься исключительно самолюбованием.

Стрельцы — Начинаются новые интересные дела и творческие проекты. Перед вами могут открыться отличные перспективы в плане постоянной работы и источников дополнительного заработка.

Козероги — Если за спиной «невидимки» крутят интриги, все вскроется, вы увидите истинный лик коварных недоброжелателей и найдете метод защиты от них.

Водолеи — На этой неделе не стоит переоценивать свои силы и возможности. Берегите свою деловую и общественную репутацию: прежде чем соглашаться с заманчивыми предложениями, стоит все продумать и просчитать.

Рыбы — Прислушайтесь к себе, и вы найдете необходимое решение в вопросе, который касается вашей личной жизни. Ваши идеи и взгляды на жизнь будут интересны друзьям и коллегам. Так что больше общайтесь и говорите по душам.