Гороскоп 12 июля

Овны — День, скорей всего, будет весьма спокойным. Постарайтесь из всего происходящего извлечь максимум выгоды и удовольствия. Устройте генеральную уборку, займитесь решением бытовых вопросов.

Тельцы — Пока придется чужие интересы поставить выше своих. Особого оптимизма это не добавит, но нужно смотреть в будущее. Очень скоро положение изменится, и вам все сполна вернется.

Близнецы — Данный день не располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому не стройте грандиозных планов. Доставит радость общение с друзьями и близкими по духу людьми.

Раки — Успех будет сопутствовать практически во всех делах. Сейчас стоит вспомнить о старых связях, они могут оказаться очень полезными для профессиональной карьеры. Но напоминать о себе нужно тактично.

Львы — В этот день не следует слишком усердствовать на работе, так как многое из достижений окажется просто незамеченным либо воспринято как должное. Но не стоит отчаиваться — всему свое время.

Девы — В данный период не гонитесь за профессиональной выгодой, вы за это можете заплатить двойную цену. В финансах будьте сдержанней, постарайтесь не вкладывать деньги в сомнительные мероприятия или не слишком нужные вещи.

Весы — День может подготовить ловушку, в которую вы легко угодите, если не будете внимательны и не станете прислушиваться к словам близких людей. Зато энергии у вас будет — хоть отбавляй, так что заранее продумайте, куда ее направить.

Скорпионы — Сейчас идет время, когда вы в любой области можете быть на коне. Наметьте наиболее важные дела, переговоры и встречи. У вас все получится как нельзя лучше. Судьба может порадовать приятными сюрпризами.

Стрельцы — Много забот ляжет на ваши плечи, разобраться с ними удастся не скоро. Любым способом избегайте конфликтов и выяснения отношений. Лучше промолчать, чем вступить в спор, чтобы потом не пришлось краснеть за сказанное.

Козероги — Чем меньше вы сейчас будете проявлять инициативу, тем лучше. Поэтому сначала думайте, а уж потом говорите. Зато в любовных отношениях вполне можете продемонстрировать свое красноречие.

Водолеи — День благоприятен для деловых встреч, переговоров. Но ваши мысли могут быть далеки от профессиональных интересов. Приятные новости личного характера выйдут на первое место, вам будет трудно сосредоточиться на работе.

Рыбы — Придется потрудиться, но затраченные время и силы полностью себя окупят. Плоды ваших усилий смогут заметно повысить настроение и укрепить веру в себя. Начавшиеся сегодня романтические отношения могут стать продолжительными.