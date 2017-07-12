Фильм о зомби-мутантах снимают в Карагандинской области (Видео)

Короткометражку о зомби-мутантах и отважных спецназовцах в духе голливудских блокбастеров снимают в Сарани.

Специалист по компьютерной графике из Караганды Арман Алимжанов решил сделать фильм с использованием современных технологий. Он уже собрал добровольцев и приступил к съемкам короткометражки «За стеной».

По сюжету все жители небольшого городка заражаются неизвестным науке вирусом, поражающим нервную систему и мозг, в результате чего превращаются в чудовищ. Город обносят стеной и устанавливают круглосуточное наблюдение. Спустя много лет камеры снимают детей, появившихся в зоне отчуждения. Чтобы выяснить, что же происходит в зараженном городе, туда направляют группу спецназа.

— Я хочу показать операторам, молодым режиссерам и актерам, как снимать, для того чтобы в дальнейшем совместить видео с компьютерной графикой, — говорит Арман. — То есть операторы, к примеру, у нас привыкли снимать живую сцену. А для использования графики им нужно включить воображение — вместо зеленого экрана представить, например, падающий самолет. Для этого нужно перестроить кадр, снимать с других ракурсов.

Компьютерной графикой заменят некоторые природные явления, выстрелы, взрывы и даже грим, создав на лицах актеров ужасающие гримасы.

Режиссер и единственный оператор Иван живут в палатке в районе РТИ уже неделю. Съемки они не прекращают ни днем, ни ночью. Исполнители ролей же приезжают по очереди, и, как правило, находятся на площадке целый день. Во всей команде нет ни одного профессионального актера, а сам Арман впервые снимает фильм. Но к делу он подошел основательно. В первую очередь позаботился о безопасности актеров и съемочной группы.

— Прежде чем приступить к съемкам, я спрашивал разрешения в акимате, — рассказывает Арман. — Нам разрешили, но с условием, что в зданиях мы снимать не будем. Совершенно все дома здесь аварийные, в них нет опор, лестничные пролеты разрушены. Поэтому даже просто из соображений собственной безопасности мы туда не входим. Все снимаем на улице.

Стоит отметить, что бюджет фантастического боевика практически равен нулю. Все актеры и члены съемочной группы работают на голом энтузиазме, а костюмы и бутафорию им одалживали друзья и знакомые.

По плану режиссера, фильм будет готов к осени.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области