ЕНПФ: способы получения информации о пенсионном счете

30 июня во всех филиалах Единого накопительного пенсионного фонда прошел День открытых дверей на тему «Доступный ЕНПФ для каждого вкладчика».

В Карагандинской области это мероприятие посетили 204 человека. Сотрудники ЕНПФ рассказывали и показывали вкладчикам, как за несколько минут зарегистрироваться на сайте www.enpf.kz, а затем скачать мобильное приложение.

Многих посетителей заинтересовал электронный консультант ЕНПФ. В офисах фонда установлены информационные киоски с мультитач-экраном, с помощью которых посетители могут получить справочную информацию, а также выписку c индивидуального пенсионного счета, которую отправят на электронный адрес; сделать прогнозный расчет своей пенсии через пенсионный калькулятор. По республике сейчас работает 10 таких инфокиосков.

В целом в Казахстане около 754,5 тыс. человек выбрали электронную почту в качестве способа получения информации от ЕНПФ. Более 3,3 миллионов имеют возможность получать информацию посредством сайта или мобильного приложения «ENPF».

В Карагандинской области 265 708 вкладчиков отдали предпочтение информированию в режиме онлайн, поскольку это позволяет контролировать свои пенсионные накопления ежедневно: следить за поступлением взносов и начислением инвестиционного дохода.

ЕНПФ предлагает следующие способы получения информации о пенсионном счете:

— лично от специалистов ЕНПФ в одном из центров персонального обслуживания;

— на почтовый адрес, указанный в договоре о пенсионном обеспечении;

— на электронный адрес, который указан в договоре о пенсионном обеспечении;

— на сайте www.enpf.kz через раздел «ИНТЕРНЕТ-ВЫПИСКА» с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или пароля и логина пользователя (в качестве логина указывается ИИН вкладчика (получателя)). Выбрав способ информирования через интернет и зарегистрировавшись на сайте www.enpf.kz, можно воспользоваться мобильным приложением ENPF, что позволяет проверять свой индивидуальный пенсионный счет не выходя из дома или офиса (24/7);

— через портал Электронного правительства. Услуга доступна на портале www.egov.kz в категории «Граждане» — рубрика «Социальное обеспечение» — раздел «Пенсионное обеспечение». Для получения услуги требуется ЭЦП и регистрация на портале Электронного правительства.