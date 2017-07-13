День сотрудников органов национальной безопасности отмечают в Казахстане

13 июля в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов национальной безопасности Республики.

Это день отмечается с 2011 года. Дата для праздника выбрана не случайно : в 1992 году 13 июля Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был образован Комитет Национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан.

С этого дня начинается отсчет истории казахстанского КНБ. Единую систему органов национальной безопасности Республики Казахстан составляют Комитет Национальной Безопасности Республики Казахстан, входящие в его состав департаменты.

Именно сегодня отмечают свой профессиональный праздник те люди, которые рискуя своим здоровьем и жизнью, делают все, для обеспечения целостности и защиты нашего государства.

Novoetv.kz желает вам, чтобы ваши трудовые подвиги всегда были успешными, а неудачи обходили стороной!