«Даму» объяснил, почему не удалось открыть ресторан-самолет в Караганде

Причину, по которой не удалось реализовать проект по открытию ресторан-музея в самолете Ту-154 в Караганде, назвали представители фонда «Даму», пишет inform.kz.

Карагандинцу так и не удалось этим летом открыть ресторан и музей на борту самолета.

Денис Животовский приобрел списанный Ту-154 у администрации аэропорта «Сарыарка» и решил открыть там ресторан, а также установить стенд с фотографиями всех членов экипажей, когда-либо летавших на нем. Но финансовых возможностей у него не оказалось.Списанная авиатехника стоит в степи в дачном районе на окраине Караганды.

Креативную идею поддержали в фонде «Даму» и пообещали помочь запустить проект по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

Директор карагандинского филиала фонда «Даму» Гульнар Хасенова на брифинге сказала: «Проект интересный. Разработаем бизнес-план совместно с владельцем самолета. Окажем поддержку по госпрограмме «»Дорожная карта бизнеса-2020».

Помогли чем могли — составили бизнес-план, проконсультировали, но дать денег на открытие музея-ресторана не смогли.

«Мы не даем денег. Мы — курируем, помогаем, направляем, упрощаем процесс развития бизнеса, — сообщили в фонде «Даму». — Фонд свое слово сдержал и помог на своем уровне. Если у человека есть интересная бизнес-идея, но нет денег, то банк дает кредит под низкий процент. Но нужен залог. При нехватке достаточного объема залога «Даму» предоставляет гарантию. А такого нет — получить беспроцентный кредит без залога. Идея с самолетом не относится к приоритетным секторам. То есть это не производство, а сфера услуг — ресторан и музей. Денису Животовскому предложен метод краудфандинга, то есть поиск и привлечение инвестора, который был бы готов вложить деньги в этот проект».

Между тем, расположение крылатого ресторана-музея за пределами Караганды — не самое удобное. Подходящего участка земли, которое вместило бы самолет, внутри города нет.