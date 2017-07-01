Aloha, Караганда! ЯРКОкросс-2017: что нужно знать участнику

В этом году ЯРКОкросс юбилейный –акция пройдет в пятый раз, передает novoetv.kz



Рассказать о самом ярком событии лета пришла Евгения Беляева – одна из организаторов забега. Что изменилось в этом году – тематика. На протяжение четырех лет ЯРКОкросс был просто ярким забегом, но в этом году все выдержанно в гавайской тематике.

Основная идея ЯРКОкросса – приобщить жителей нашего города к здоровому образу жизни!

По словам Евгении, самое главное принять участие: можно идти, ползти или даже проехаться на шее у веселого соседа рядом.

ЯРКОкросс пройдет в Центральном Парке Караганды. Участников ждет не только забег, но и музыкальная программа. Еще одна новинка этого года –онлайн регистрация участников. Благодаря этому, организаторы могут отслеживать количество тех, кто примет участие в забеге. Сейчас их уже более 500 человек! Поэтому, забегов будет несколько: одновременно бежать будут не больше 100 человек. А остальные в это время могут послушать хорошую музыку или размяться возле центральной сцены. Сам же забег пройдет вокруг центрального озера.

На дистанции участников будут ждать волонтеры на пяти станциях с красками: фиолетовой, розовой, желтой, зеленой и синей. «Старички» ЯРКОкросса и просто внимательные читатели заметили, что в этом году появились новые цвета: фиолетовый и розовый. Евгения сказала, что краски хватит на всех!

Кроме этого, в прямом эфире Евгения Беляева еще раз напомнила, что краска абсолютна безвредна! Её даже можно сделать в домашних условиях, если вдруг вы хотите устроить мини-ЯРКОкросс для небольшой и веселой компании. Все что нужно это –пищевые красители и крахмал.

Не стоит забывать, что мероприятие благотворительное! Яркий забег устраивает общественная организация «Посади дерево KZ». Деньги с продажи билетов пойдут на посадку деревьев в нашем городе, а именно на Юго-Востоке по проспекту Шахтеров. Там есть ЯРКО аллея, которую волонтеры пополняют каждый год . Принять участие в посадке деревьев могут все желающие: об этом сообщается примерно за две недели.

Во всех городах ЯРКОкросс является благотворительной акцией. Как и в Караганде, после забега на вырученные деньги высаживают деревья.

Пару недель назад ЯРКОкросс пробежали жители Алматы , следующая Караганда, а после будут Бурабай, Астана, Павлодар, Шымкент и Усть — Каменогорск. В этом году количество городов-участников увеличилось.

ЯРКОкросс в Алматы проходил за городом и собрал около 10 тысяч участников

Почему количество участников растет? Все участники, которые пробежали яркий забег передают свои эмоции друзьям, родным и близким! Поэтому, всем хочется быть яркими и принять участие в ЯРКОкроссе!

Пробежать дистанцию ЯРКОкросса могут абсолютно все! Даже самые маленькие жители Караганды: для детей до 7 лет участие бесплатное! А если у вас нет белой футболки, вы можете приобрести комплект участника в день забега в Парке!

У организаторов только два важных правила: белым на старте и не иметь ни одного белого пятна на финише!

И еще раз: ЯРКОкросс пройдет 2 июля в Парке. Регистрация участников в 10:00.

За информацией следите в группе ЯРКОкросс ВКонтакте.

А как все это прошло вы узнаете от нас первыми! Команда NovoeTV.kz тоже пробежит дистанцию забега!

Обещаем веселыми на старте и яркими на финише! Слушайте о том как прошел ЯРКОкросс – 2017 в утреннем эфире программы «Три Товарища», а фото и статью ищите на нашем сайте! Именно вы можете попасть в кадр нашего журналиста! Встретимся на ЯРКОкроссе!