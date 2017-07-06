77 лет исполнилось Нурсултану Назарбаеву

6 июля свой 77-ой день рождения отмечает Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает Tengrinews.kz.

В этот день в селе Чемолган в семье Абиша и Альжан Назарбаевых родился долгожданный сын.

«С выбором имени малыша приключилась целая история. Собравшиеся на той родственники наперебой предлагали самые различные имена. В конце концов бабушка новорожденного Мырзабала предложила: «Пусть мой ненаглядный внук носит одновременно два имени сразу — Нур и Султан, пусть он будет Нурсултаном», — эти сведения представлены на персональной странице Главы государства.

Нурсултан Назарбаев возглавляет республику с момента ее образования, в 1991 году став Президентом по итогам первых всенародных выборов, состоявшихся 1 декабря 1991 года. Тогда Назарбаев получил поддержку 98,7 процента избирателей.

На последних внеочередных выборах Главы государства, состоявшихся 26 апреля 2015 года, действующий Президент страны вновь одержал победу.

Должностные статусы Нурсултана Назарбаева: Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы (Лидер нации), Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РК, Председатель Ассамблеи народа Казахстана, Председатель партии «Нур Отан», Председатель Всемирной Ассоциации казахов, Председатель Совета Безопасности РК, Председатель Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, Председатель Совета предпринимателей при Президенте РК, Председатель Совета по управлению Национальным фондом, Председатель Архитектурного совета при Президенте РК, Председатель Высшего попечительского совета Назарбаев Университета.

Нурсултан Назарбаев является автором ряда книг и статей. Награжден многочисленными советскими, казахстанскими и зарубежными орденами и медалями.

За большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана Глава государства награжден орденом «Святого апостола Андрея Первозванного», в знак признания заслуг Казахстана в деле ядерного разоружения Президента наградили «Большим Крестом Ордена Святого Михаила и Святого Георгия» (Великобритания). Нурсултан Назарбаев также награжден Орденом «Пия» (Ватикан) «за искусность и талантливость в управлении государством».

Помимо официальных должностей и постов, Нурсултан Назарбаев имеет ряд ученых степеней и званий. Глава государства является почетным профессором Кембриджского университета (Великобритания), почетным доктором Московского государственного университета имени Ломоносова. Нурсултан Назарбаев – почетный Президент Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых».

Назарбаев — инициатор создания новой столицы Казахстана. Указом Президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Официальный переезд столицы состоялся в декабре 1997 года.

В этом году Астане исполнилось 19 лет.

Официально в Казахстане в честь Главы государства назван Международный аэропорт Астаны. Его переименовали в честь Нурсултана Назарбаева в июне этого года. Также имя Президента носит Назарбаев Университет.