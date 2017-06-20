За проведением ЕНТ можно наблюдать онлайн

В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование. В этом году появилась возможность наблюдать за его проведением в режиме онлайн, передает пресс-служба МОН РК.

Для этого необходимо зайти на сайт облачного сервиса ivideon.com. Пункты проведения ЕНТ здесь представлены на карте Казахстана, где их можно найти по географическому местоположению и выбрать камеру интересующей вас аудитории.

20 июня тестирование проходят 16 468 выпускников в 42 пунктах проведения ЕНТ.

В настоящее время в школах Карагандинской области выпускников готовят к Единому национальному тестированию, которое пройдет 21, 23 и 25 июня. В регионе для этого организованы 15 пунктов сдачи ЕНТ.

Поступающие, не согласные с результатом тестирования, имеют право подать заявление в апелляционную комиссию, созданную при каждом пункте проведения ЕНТ до 13:00 следующего дня. Апелляционные заявления принимаются как по содержанию тестовых заданий, так и по техническим причинам.

Наряду с этим, поступающие, не преодолевшие пороговый уровень, в текущем году для зачисления на платные отделения в высшие учебные заведения имеют право пройти повторное ЕНТ. Прием заявлений на участие в данном виде тестирования будет осуществляться приемными комиссиями высших учебных заведений с 1 по 8 августа, проведение тестирования с 19 по 24 августа.