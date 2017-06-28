Юные спасатели из Темиртау отправились на международные соревнования

Команда юных спасателей из темиртауской детской деревни «SOS» Темиртау принимает участие в Международных детско-юношеских соревнованиях «Юный спасатель» в Азербайджане и в Международном слёте юных спасателей-пожарных в Республике Беларусь.

В азербайджанском городе Гябяля V Международные детско-юношеские соревнования «Юный спасатель» проходят с 25 июня по 2 июля. Нашу страну представляют семь воспитанников детской деревни «SOS» возрастом от 13 до 17 лет. Команда участвует в этих соревнованиях не первый раз и прежде уже занимала в них третье место.

После того как закончатся соревнования в Азербайджане, команда юных спасателей отправится в Республику Беларусь для участия в XV Международном слёте юных спасателей-пожарных. Слёт пройдет в пос. Ильич Гомельского района.

Участников карагандинской команды готовили к соревнованиям сотрудники ДЧС области. Юноши и девушки под руководством сотрудников водно-спасательной станции, темиртауской пожарной части, оперативно-спасательного отряда ДЧС учились спасать людей на воде, тушить пожар, осваивали навыки профессии.

Юных спасателей провожали на соревнования все воспитанники и преподаватели детской деревни «SOS», а также начальник Департамента по ЧС Карагандинской области полковник Ибрагим Кульшимбаев. Он пожелал ребятам удачи и больших побед.

По сообщению группы государственного языка и информации ДЧС Карагандинской области