Выборы депутатов сената начались в Казахстане

Завершилась регистрация выборщиков по выборам депутатов в сенат парламента Республики Казахстан, передает пресс-служба Центризбиркома.

Регистрация выборщиков во всех регионах Казахстана завершилась в 10:00 по времени Астаны.

По оперативным данным, полученным ЦИК из областей и городов Астана и Алматы явка в целом по стране составляет 98, 3%. Во всех регионах необходимый кворум имеется.

«Согласно п. 2 статьи 77 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» собрание выборщиков правомочно, если на нем присутствует более пятидесяти процентов избранных депутатов, представляющие все маслихаты региона. В настоящее время во всех 16 регионах Казахстана начинаются собрания выборщиков. Предварительные итоги голосования будут размещены в онлайн режиме на сайте ЦИК по мере составления протоколов территориальных избирательных комиссий», ― говорится в сообщении.