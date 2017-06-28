В Темиртау экс-глава управления юстиции подозревается во взяточничестве

Уалихан Жампеисов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, передает МИА «Казинформ».

Экс-главу управления задержали 21 июня 2015 года сотрудники департамента по противодействию коррупции Карагандинской области. Задержали чиновника в тот момент, когда он получал взятку.

По версии следствия, чиновник получил взятку от риэлтора за ускоренное изготовление документов по регистрации недвижимости. Однако все эти годы дело волокитилось.

«Расследование дела действительно затянулось, но сейчас оно возобновлено и близится к завершению. По делу назначен процессуальный прокурор, который будет вести это дело до окончания его рассмотрения в суде»,- сообщил прокурор Темиртау Арман Аханов.

Стало известно, что в процессе этого бездействия экс-глава органа юстиции пытался восстановиться на прежней работе. Но ему не позволили это сделать сотрудники прокуратуры.