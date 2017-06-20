В Казахстане внедрят мультидисциплинарный подход к лечению болезней

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сказал, что сельские больницы сделают многопрофильными, передает «Казинформ».



«В настоящее время в Казахстане обеспеченность больничными организациями выше показателей стран ОЭСР на 40%. В основном, за счет доминирования монопрофильных организаций. Средняя коечная мощность больницы в нашей стране составляет 130 коек, так как это в 4 раза превышает рекомендации мастер-планов, разработанных при поддержке Всемирного банка», — сказал Елжан Биртанов.

Министр отметил, что Мировой опыт показывает: ведущие стационары являются именно многопрофильными, то есть применять мультидисциплинарный подход к лечению болезни, развития новых технологий, научных исследований, отметил министр.

«В этой связи, новый государственный норматив предусматривает на сельском уровне сохранение районных больниц с оказанием специализированной медицинской помощи по основным базовым специальностям — терапия, педиатрия, акушерство, гинекология, хирургия. В то же время на базе некоторых районных больниц будет организованы межрайонные больницы с расширением спектра специальностей, что позволит сделать медицинскую помощь более доступной сельскому населению», — добавил Елжан Биртанов.