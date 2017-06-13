Санаторий Жосалы

В Казахстане ожидается рекордная жара (инфографика)

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 19

Синоптики обещают казахстанцам рекордную жару! 

Уже в ближайшие три дня температура воздуха достигнет 38 градусов. Это будет самая высокая отметка с начала лета!

В Казгидромете рассказывают: циклон над западным регионом республики сейчас перемещается на северо-восток и к центру страны. Он и повлияет на погоду в ближайшие три дня. Жителей этих регионов ожидают дожди с грозами, порывистый ветер, на севере возможен даже град. А после 15 июня казахстанцев ждет потепление, уверяют синоптики. И уж тогда температура поднимется до плюс 38.

А «Новое телевидение» советует, как правильно пережить жару.

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Автор: Корреспондент

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