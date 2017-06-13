В Казахстане ожидается рекордная жара (инфографика)

Синоптики обещают казахстанцам рекордную жару!

Уже в ближайшие три дня температура воздуха достигнет 38 градусов. Это будет самая высокая отметка с начала лета!

В Казгидромете рассказывают: циклон над западным регионом республики сейчас перемещается на северо-восток и к центру страны. Он и повлияет на погоду в ближайшие три дня. Жителей этих регионов ожидают дожди с грозами, порывистый ветер, на севере возможен даже град. А после 15 июня казахстанцев ждет потепление, уверяют синоптики. И уж тогда температура поднимется до плюс 38.

А «Новое телевидение» советует, как правильно пережить жару.