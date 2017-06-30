В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась выставка к ЭКСПО

Новая выставка, которая проходит в Карагандинском областном музее изобразительного искусства, посвящена ЭКСПО-2017.

Выставка демонстрирует все многообразие декоративно-прикладного искусства фонда музея.

Экспозиция составлена из более 150 экспонатов,которая знакомит жителей и гостей нашего города с казахским народным искусством. Мастерами работ выступили художники из разных уголков СНГ.

Во второй части экспозиции зрителям покажут живописные работы мастеров из стран СНГ. Например, изделия мастеров-стеклодувов и керамистов из Украины. Так же здесь можно увидеть расписные работы народных промыслов России.

Выставка открылась 28 июня и продлится до середины сентября.