В Карагандинской области сотрудников заповедника уволили за ложную информацию

11 сотрудников природного заповедника «Ак бокен» уволены за информацию о «обстреле» в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Попечительский совет общественного природного заповедника «Ак бокен» завершил служебное расследование по резонансному делу о лже-нападении браконьеров на инспекторов.

«Одиннадцать сотрудников уволены. Причем, не только 6 егерей, но и те, кто просто работал в смену. Маргулан поступил не по-человечески, несправедливо. За что уволили всех, кто работал в заповеднике в ту смену? Если наказывать, то только тех, кто был в машине и озвучил ложную информацию об обстреле и погоне. Разве я распространял ложные сведения о том, что был обстрел? Именно Маргулан поспешил выложить непроверенные слова в соцсети, написал эмоциональный пост. Я много лет работал в заповеднике, стоял у истоков, когда этот проект зарождался», — сказал Игорь Милосердов.

В ходе служебной проверки были выслушаны все шесть егерей, находившихся в тот день в сгоревшей автомашине и во втором автомобиле, который дежурил в ту смену.

«Детально проанализировав представленную видеосъемку, выслушав показания егерей и основываясь на заключении эксперта Александра Мощанецкого, мы установили, что с наибольшей вероятностью произошло оплавление пластиковых еврохомутов соединения топливного фильтра, в связи с чем возникли разгерметизация и утечка бензина. Струя бензина при попадании на загоревшуюся от катализатора траву образовала огненный шлейф, вследствие которого и произошел пожар», — озвучил итоги служебного расследования член попечительского совета общественного природного заповедника Маргулан Сейсембай.

Несмотря на то, что егерей уличили во лжи, некоторые из них продолжают настаивать, что погоня действительно была, и неустановленное лицо бросило в салон машины «УАЗ Патриот» какой-то предмет.

«Попечительский совет общественного природного заповедника «Ак бокен» решил выразить полное недоверие егерскому составу заповедника. И обращается к сотрудникам департамента внутренних дел Карагандинской области с просьбой провести полное и всестороннее расследование для установления истины», — процитировал заключение служебного расследования Маргулан Сейсембай.

Факты самовозгорания машин происходят в заповеднике периодически.

«По итогам служебного расследования установлено: за трехдневный рейд в общей сложности было около пяти случаев самовозгорания сухой травы под днищем автомашины», — сообщил Маргулан Сейсембай.

Разногласия между показаниями егерей были только по последнему случаю, в котором автомобиль «УАЗ Патриот» полностью сгорел.

Напомним, руководство заповедника сообщило со ссылкой на егерей об обстреле браконьерами машины инспекторов по охране заповедника. Якобы, браконьеры передвигались в Лэнд Крузер серого цвета. При этом заявлений в полицию не поступало. Полицейские не стали ждать обращения и сами отреагировали на скандальное заявление. На место выехала группа полицейских. Гильз на месте возгорания машины они не нашли, следов повреждений от выстрелов не было. Полицейские установили, что в автомобиле «УАЗ Патриот» из-за сбора сухой травы произошло возгорание, в результате чего транспорт сгорел.