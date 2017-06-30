В Карагандинской области отремонтируют около 600 км автодорог

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на своем посту сосредоточил внимание на самых болевых проблемах. Так, при поддержке Правительства значительно увеличено финансирование ремонта автодорог.

— На сегодняшнюю сессию вынесен отчет по бюджету 2016 года и уточнения бюджета по итогам полугодия. Я хочу поблагодарить вас за поддержку. Мы нашли резервы, дополнительные источники, улучшили администрирование. Весь профицит бюджета будет направлен на решение наиболее острых социальных проблем, — отметил Ерлан Кошанов.

По оценке акима области, к концу первого полугодия регион пришел с хорошими показателями. «Главное, на мой взгляд, достижение прошедшего периода — это рост промышленного производства», — подчеркнул он.

Ерлан Кошанов с момента вступления в должность акима области посетил практически все регионы. В рабочих поездках его прежде всего интересовали имеющиеся проблемы.

— В первую очередь мы старались найти болевые точки регионов, на которых сосредоточим наши силы. Будем такие вопросы решать поэтапно, соответствующие планы мы включили в свой график, — сообщил Ерлан Кошанов. — В первом полугодии нашей задачей стало улучшение дорожной инфраструктуры. Это основа, без которой экономике области будет сложно использовать географические преимущества и транзитный потенциал. Если ежегодно только на средний ремонт дорог из республиканского бюджета выделялось по 900 млн тенге, то в этом году нам удалось убедить Правительство выделить около 4,5 млрд тенге. В целом по области в этом году ремонтом будет охвачено около 600 км дорог.

Масштабный ремонт автодорог идет на международных трассах, а также в Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве.

В следующем году власти намерены сосредоточить усилия на ремонте школ и больниц.

— Усиленно занимаемся развитием областного центра. К примеру, в сутки через Караганду проезжает транзитом 22 тысячи машин. Город нуждается в объездных дорогах. Поэтому мы инициировали начало строительства Северного и Восточного объездов. Проект очень важный, но дорогой.

На сегодня работаем с соответствующими министерствами, надеемся на положительное решение Правительства, — сказал аким области.

Ерлан Кошанов призвал депутатов вместе контролировать цены и тарифы, качество услуг общественного транспорта, работ по благоустройству — наиболее актуальные вопросы для населения. Он также пригласил народных избранников активнее присоединяться к реализации программы «Туған жер», инициированной Главой государства.