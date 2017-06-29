Кадровые перестановки в Карагандинской области

В Карагандинской области назначены новые заместители акима, а в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах теперь новые главы.

Ерлан Кошанов 28 июня назначил новых акимов.

Так, акимом Бухар-Жырауского района назначен Шагурашид Мамалинов. Также новое назначение в Осакаровском районе: здесь акимом стал Нуркен Кобжанов.

Родился 13 апреля 1958 года.

В 1984 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт;

В 2006 году — Университет имени Д. А. Кунаева.

По квалификации зооинженер, бакалавр юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1975 году. 1982-1985 годы — находился на комсомольской работе; 1985-2007 годы — работал на различных руководящих должностях в сфере сельского хозяйства в Тельманском, Мичуринском (ныне Абайском) районах, начальником областного Управления сельского хозяйства. Работал акимом Бухар-Жырауского района и руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. С августа 2015 года — заместитель акима Карагандинской области.

Родился 29 декабря 1967 года в Шахтинске Карагандинской области.

Окончил Карагандинский политехнический институт, автотранспортный факультет. В 2006 году окончил Университет имени Д. А. Кунаева по специальности «Юриспруденция». В 2009 году получил диплом КарГУ им. по специальности «Экономика». В 2011 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Государственное местное управление».

Трудовую деятельность начал в 1985 году. В 1995 году стал главным инженером совхоза «Звезда» в Молодежном районе Карагандинской области. В 1999 году стал президентом АО «Жулдыз». В 2002 году создал свое крестьянское хозяйство по выращиванию зерновых культур. В 2003 году был избран депутатом Осакаровского районного маслихата по избирательному округу № 6.

До назначения акимом Бухар-Жырауского района занимал должность заместителя акима Осакаровского района Карагандинской области.

Кроме того, Ерлан Кошанов на сессии Карагандинского областного маслихата представил двух своих новых заместителей: на должность заместителя акима области, курирующего вопросы инвестиций, промышленности и развития малого и среднего бизнеса назначен Айдаров Алмас Айдарович, а Серик Жаманкулович Шайдаров будет курировать вопросы развития агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и регулирования природопользования.

Все кадровые перестановки осуществлены распоряжением акима Карагандинской области, по согласованию с Администрацией Президента и с согласия депутатов.