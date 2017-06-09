В Караганде уникальный художник продает картину, чтобы помочь односельчанам

Знаменитый художник без рук Карипбек Куюков продает картину для помощи односельчанам, передает vestikavkaza.ru.

Художник выставил на продажу свою новую картину «Вечер». Полученные средства он направит на празднование 350-летия Казыбека би и благоустройство родного Каркаралинского района. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мастер пояснил, что сильнее всего его волнуют проблемы села Егиндыбулак, где он вырос.

«С большими проблемами перенесли нынешний зимний период мои односельчане: отсутствие технического транспорта, а в зимний период осадки побили все рекордные нормы, вследствие чего было затруднено перемещение людей не только в самом центре села, но и во всех прилегающих совхозах. Трасса Караганда – Егиндыбулак с каждым годом из-за весенних паводков приходит в упадок, и восстанавливать ее нет никаких средств и возможностей», — сказал художник.

На собранные средства можно будет не только починить дороги, но и закупить технику для их расчистки в любое время года.

Художник напомнил, что добрые дела, сделанные в священный месяц Ораза, особенно ценны, подчеркнув, что его соотечественники будут безмерно благодарны тем, кто придет им на помощь.