Санаторий Жосалы

В Караганде выступит всемирно известный австрийский хор мальчиков

Корреспондент 9 часов назад Комментировать 19

Всемирно известный австрийский хор мальчиков выступит в Караганде.

Хор мальчиков из австрийского монастыря Святого Флориана известен во всем мире.

Коллектив участвует в богослужениях, но, кроме того, много гастролирует в разных странах, выступает на крупнейших международных фестивалях, с музыкантами мирового уровня. В Вене они регулярно поют в Императорской капелле и концертном зале MuTh. История Венского хора мальчиков (Wiener Sängerknaben) началась в XV веке. Датой основания коллектива считают 1498 год.

На концерте зрители услышат народные австрийские песни, а также сочинения Моцарта, Генделя, Шумана, Мендельсона, Брукнера, арии из опер и оперетт, вальсы Штрауса и другие шедевры мировой музыкальной культуры.

Концерт в соборе Девы Марии Фатимской начнется 15 июня в 20.00. Цена билета — 1000 тенге.

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Автор: Корреспондент

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