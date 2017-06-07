В Караганде уравняли цены в государственных и частных детских садах (Инфографика)

В Караганде цены в государственных и частных детских садах теперь равны. Это стало возможным благодаря увеличению суммы госзаказа.

За одного ребенка государство будет платить 26000 тенге в месяц. Таким образом, родителям остается лишь покрыть разницу в 11000 тенге. Стоит отметить, что ранее сумма госзаказа составляла 17000 тенге.

– Мы давно рассматриваем этот вопрос, – сказал аким Караганды Нурлан Аубакиров. – И вот с 1 июня мы увеличиваем сумму государственного заказа для частных детских садов. За это проголосовали и наши депутаты, и члены общественного совета.

С помощью таких мер акимат города надеется уже к концу 2018 года обеспечить местами в детсадах всех детей от трех до шести лет. На сегодняшний день в Караганде в очереди в дошкольные учреждения числится более 6200 человек.

– Гораздо выгоднее для госбюджета направлять госзаказ в частные детские сады, нежели строить государственные с нуля, – пояснил Нурлан Аубакиров. – Чтобы построить сад на 300 мест, нужно как минимум 800 миллионов тенге. А чтобы обеспечить дошкольным образованием больше тысячи детей в частных дошкольных учреждениях в рамках госзаказа, требуется чуть более 500 миллионов тенге. Экономия очевидна.

Такому повороту событий рады и владельцы частных детских садов. Теперь родители не будут переводить детей в государственные дошкольные учреждения, делая выбор в пользу более низкой цены.

– Раньше те дети, которые ходили в мои сады, переводились в государственные, когда подходила очередь, – говорит учредитель четырех детских садов в Караганде Гульнара Смаилова. – И мы не были уверены, что это место займет другой ребенок. Теперь, благодаря этому уравнению цены, мы, предприниматели, получили стабильный бизнес. И можем быть уверены, что наши сады будут заполнены на 100 процентов. А значит, у нас появятся дополнительные возможности развиваться и повышать качество услуг.

Напомним, что на сегодняшний день сумма государственного заказа для частных детских садов в Караганде в 26000 тенге на ребенка является самой большой в Казахстане.

Всего в областном центре работает 41 государственный детский сад и 32 частных, из которых 25 принимают детей в рамках госзаказа.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области