В Караганде сняли фильм о погибших во время нападения на сахарный центр полицейских (Видео)

Двое сотрудников полиции 19 лет назад остановили особо опасных преступников ценой своей жизни.

Карагандинские полицейские сняли полнометражный фильм о трагедии на сахарном центре 1998 года, сообщает пресс-служба ДВД области.

Анонс фильма «Горький сахар» показали во время празднования 25-летия казахстанской полиции. Фильм снял творческий коллектив ДВД, роли в нём играли сами полицейские, работающие в рядах ОВД. Нарезка кадров фильма сопровождается монологом матери, оплакивающей сына спустя годы после его смерти.

Фильм основан на реальных событиях. В его основе лежит история о погибших сотрудниках полиции, которые ценой своей жизни остановили особо опасных преступников.

В ноябре 1998 года было совершено разбойное нападение на сахарный центр в Караганде. По распространённой ориентировке наряд дорожной полиции остановил автомобиль, в котором оказались подозреваемые. На требование предъявить документы один из них открыл стрельбу.

Старший сержант Рустам Мажитов получил шесть пуль, от огнестрельных ранений он скончался в больнице. Ему было 26 лет, без отца остался четырёхлетний ребенок.

Для поимки преступников был объявлен план «Сирена». В одной из квартир, где они могли появиться, оперативники устроили засаду. План сработал, но бандиты оказались вооружены. При задержании один из них был убит, другой ранен. В перестрелке смертельное ранение в голову получил 31-летний старший лейтенант Нурлан Байгаскин.