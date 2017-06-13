В Караганде проведут семинар по поддержке и развитию предпринимательства

В Конференц-зале акимата города Караганды 16 июня в 11:00 состоится семинар по разъяснению государственных программ поддержки и развития бизнеса.

Мероприятие пройдет в рамках проводимой информационно-разъяснительной работы Акиматом города Караганды при поддержке регионального филиала фонда развития предпринимательства «Даму».

Тематикой обсуждения является предоставление предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой города информационных и консультационных услуг по инструментам государственной поддержки предпринимательской деятельности.

На бизнес-семинаре будут присутствовать представители институтов развития фонда «Даму», Палаты предпринимателей Карагандинской области и банков второго уровня.

Для участия в семинаре необходимо заранее обратиться в ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Караганды» по следующим контактам: тел.: +7(7212)421505, 421112, e-mail: guop_karaganda@mail.ru.