В Караганде прошла презентация проекта «Менеджмент головной боли»

Для врачей – неврологов Караганды и Карагандинской области ОО «Лига неврологов – Научно-практический центр «Институт неврологии имени Смагула Кайшибаева» провела презентацию научно-исследовательского проекта «Менеждмент головной боли», передает novoetv.kz.



Мигрень – болезнь благородная. Так утверждают многие потому, что среди обывателей она обычно ассоциируется с высоким интеллектом и напряженной мыслительной деятельностью. С мигренью были знакомы Юлий Цезарь, Исаак Ньютон, Людвиг ван Бетховен, Эдгар По, Антон Павлович Чехов, Петр Ильич Чайковский и многие другие известные люди. Но и людей не столь великих может мучить мигрень.

Для присутствующих выступила Хасенова Гаухар, которая начала свою речь с цитаты из книги Булгакова «Мастер и Маргарита»:

“Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. …Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан”.

По её словам, это одно из ярких и часто цитируемых описаний мигрени.

Под маской обычной головной боли часто скрывается эта болезнь: врачи не могут правильно поставить диагноз и больные не получают правильное лечение.

«Причем, больные — это все молодые, трудоспособные люди, которые из-за головной боли теряют работоспособность», — отметила спикер.

По оценкам ВОЗ распространенность головной боли среди взрослого населения 50%, до 4% людей в мире страдает головной болью более 15 дней в месяц.

«Проект нацелен на то, чтобы выработать алгоритм диагностирования мигрени» ,- сказала Гаухар Хасеновна врачам.

Врачей-неврологов Карагандинской области привлекают к проекту для того, чтобы те знали, как правильно диагностировать это заболевание.

Жители города для участия в этом проекте будут отбираться методом тестирования и проверки на шкалах. Алгоритм диагностики выработают сами врачи — неврологи.

Цели проекта – разработка и внедрение алгоритмов ведения пациентов с головной болью в Казахстане, оценка распространенности мигрени в структуре головной боли другой этиологии, разработка и внедрение эффективных алгоритмов диагностики и лечения пациентов с головной болью. Сроки проведения проекта июнь 2017- март 2018.

Презентация этого проекта не случайно началась в Караганде – это родной город Гаухар Хасеновой. Позднее организаторы проекта соберут врачей-неврологов в Астане, Алматы и Шымкенте.

У мигрени есть «опасные маячки», заметив которые у себя, нужно немедленно обратиться к врачу: приступообразная головная боль и болевые ощущения, которые проявляются в одной стороне головы. Кроме этого, у вас может быть чувство тошноты и даже рвота.

Мигрень – это очень серьезное заболевание, на которое стоит обратить особое внимание! Если вы замечали у себя или у ваших близких и родных людей эти признаки или вас беспокоят частые головные боли, нужно обратиться к врачу! Наше здоровье и здоровье близких нам людей дороже золота!