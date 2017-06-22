В Караганде прошла конференция, посвященная вопросам защиты прав и интересов уязвимых детей

Национальная конференция по вопросам предупреждения преступности среди несовершеннолетних и дальнейшего реформирования закрытых учреждений для этих детей в Казахстане прошла 22 июня в Караганде, передает novoetv.kz.

Организаторами конференции совместно с Представительством Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии и Представительством Европейского союза в Казахстане стали: Комитет ООН по правам ребенка, Верховный суд Республики Казахстан, Комиссия по правам человека при Президенте РК, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, Уполномоченный по правам ребенка в РК, Комитет уголовно- исполнительной системы МВД РК, Комитет по охране прав детей МОН РК, Общественный совет по вопросам деятельности органов внутренних дел РК и ОФ «Центр мониторинга прав человека».

На мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся защиты прав и интересов уязвимых детей в конфликте с законом. Такие дети становятся частью того же процесса, что и взрослые люди: закон не принимает во внимание их возраст, уязвимость и право на особую защиту.

Ренате Винтер — Президент Комитета ООН по правам ребенка, международный эксперт по системе правосудия в отношении несовершеннолетних, вопросам правосудия в отношении женщин и детскому труду — выступила на национальной конференции. Госпожа Ренате не в первый раз в Казахстане, но в этой должности она приехала к нам в страну впервые.

«Мы должны изменить карательную политику ювенального правосудия и предоставить детям, находящимся в конфликте с законом, шанс на исправление, а не помещать их за решетку», — считает Винтер.

Президент Комитета ООН по правам ребенка отметила, что к детям нужен совершенно другой подход, а в нашей молодой стране для таких детей нужен отдельный омбудсмен (прим. ред. это гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц), потому что в Казахстане большой процент детского населения.

Ренате Винтер также предложила идею, чтобы матери, находящиеся в тюрьмах, получали условный срок по достижению ребенком осужденной трехлетия для дальнейшего воспитания и опеки над ним.

«Я не хочу защищать матерей — я хочу защищать детей. Но без матерей это невозможно!»

В республике проживает свыше пяти миллионов детей, из них более 2,5 млн. – школьники, около 2 млн. – дети дошкольного возраста и более 300 тысяч – учащаяся молодежь.

Министерством образования и науки в целях профилактики детской и подростковой преступности принимаются меры по совершенствованию законодательства, как отметила Абдыкарим Маншук — заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.

«Каждый 13-ый несовершеннолетний казахстанец проживает в социально неблагоприятных условиях», — сказала Маншук Саметовна.

В 2016 году более 1000 родителей были лишены родительских прав, более 5000 были привлечены к административной ответственности за ненадлежащие воспитание своих детей. И ежегодно в РК появляются около 6000 безнадзорных детей, с которыми работают соответствующие организации.

«Для снижения уголовных преступлений необходимо принимать конкретные меры по работе с этой категорией детей», — сказала Абдыкарим Маншук Саметовна.

Главным остается вопрос социализации детей, находящихся в конфликте с законом, отметила заместитель Председателя Комитета по охране прав детей.

На конференции каждый выступающий приводил статистику по РК.

«За 5 месяцев 2017 года количество правонарушений оконченных производством, совершенных несовершеннолетними, составляет 55691 правонарушений, из них проступки – 9663, преступления – 46028, включая преступления небольшой тяжести – 7131, средней тяжести – 31320, тяжкие – 6917, особо тяжкие – 660,» — отметил Азамат Шамбилов, региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии.

Для несовершеннолетних, которые совершили преступление, существует всего одна школа для их перевоспитания: она закрытого типа и находится в Восточно-Казахстанской области. В этой школе содержится более 1600 детей. Поэтому Загрипа Балиева, Уполномоченная по правам ребенка Республики Казахстан, обратила внимание на эту проблему акимов всех областей нашей страны.

Спикер предложила, чтобы малолетние преступники проходили наказание в той области, в которой они родились. По её словам, это будет здание домашнего типа, где за детьми будет вестись видеонаблюдение. Такой ребенок будет изолирован от общества, но к нему смогут приходить родители и воспитатели, чтобы он получал необходимый объем знаний. Главная цель такого заведения — это легкая социализация сложных детей в будущем в обществе.

Несовершеннолетний, который оказался в конфликте с законом, нуждается в помощи, а именно — в комплексном сопровождении и поддержке. Важно помнить, что преступниками не рождаются, и общество несет ответственность за преступность среди несовершеннолетних.