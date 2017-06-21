В Караганде пройдет благотворительный марафон «Беги со смыслом»

Впервые в Казахстане пройдет международный Благотворительный марафон «Беги со смыслом», главная цель которого — сбор средств Омару Асаду с диагнозом ДЦП, передает novoetv.kz.

Караганда – первый город в нашей стране, где пройдет благотворительный марафон. В студию «Нового телевидения» пришли организаторы марафона – Ирина Нечаева и Юлия Тен.

Идея провести благотворительный марафон в Караганде пришла еще до полумарафона, который прошел в начале лета. Организовать благотворительный марафон Ирину вдохновила её сестра, которая отметила: «Караганда у вас спортивная».

Конечно, девушки в своем благородном деле сталкиваются с трудностями, но их проблемы помогают решать добрые, отзывчивые люди.

Возможно, кто-то не сможет оплатить участие в марафоне или просто не может бежать, но очень хочет помочь марафону. Такие люди могут быть волонтерами на этой благотворительной акции.

Марафон пройдет 25 июня в 9 часов утра возле большого и малого озер в Центральном парке Караганды. Участникам на выбор предлагается несколько дистанций: детская – 0,5 км и 1 км и взрослая – 3 км, 5 км и 10 км.

Призеров каждой дистанции ждут хорошие призы от спонсоров, а остальные участники получат памятные медали.

Что нужно сделать, чтобы участвовать в марафоне:

— Скачать на свое мобильное устройство программу EveryoneGo, зарегистрироваться на марафон «Беги со смыслом»;

— Программа будет запрашивать регистрационный взнос;

— На указанный при регистрации электронный адрес будет выслан номер участника марафона. Его нужно будет распечатать и прийти с ним на благотворительный забег.

Этот марафон международный! То есть любой желающий может принять в нем участие: зарегистрировавшись через мобильное приложение, жители других стран сами выбирают для себя маршрут своего марафона. По завершению своего забега, они нажимают кнопку «Финиш» на смартфоне и могут посмотреть свой результат.

Спортсменам, которые побегут за приделами Караганды, также вышлют памятные медали. Уже есть участники, которые зарегистрировались в Мюнхене, во Франции, в ОАЭ, в Москве и в Германии!

Для блоггеров и активных пользователей социальных сетей организаторы так же придумали задание. Рассказать про свое участие и про акцию в целом можно сняв ролик на тему «Я бегу со смыслом» и передать эстафету своим друзьям. В нем можно рассказать, почему вы решили принять участие в марафоне, или почему вы за ЗОЖ – содержание ролика зависит от того, насколько вы творческая личность, главное поддержать марафон.

После прямого эфира Ирина и Юлия вместе с ведущей программы «Три Товарища» Евой Малаховой уже записали свои видеообращения. Поддержите и вы флешмоб!

Давайте творить добро вместе! Беги со смыслом – подари Асаду счастливое детство!