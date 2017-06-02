Санаторий Жосалы

В Караганде пройдет акция посвященная 25-летию государственных символов РК

Корреспондент 3 часа назад Комментировать 3

Патриотическая городская акция «Біздің Тәуелсіздігіміздің нышандары» будет проведена 4 июня в 11:00 в Караганде.

Мероприятие посвящено 25-летию государственных символов Республики Казахстан. Акция состоится у флагштока на площади государственных символов по проспекту Республики.

Напомним, что в этот день в 1992 году были утверждены государственные герб и флаг Казахстана. Авторами герба являются заслуженные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. Создателем голубого полотна является знаменитый художник Шакен Ниязбеков.

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Автор: Корреспондент

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