В Караганде открыли новый детский игровой комплекс

В Майкудуке торжественно открыли новый детский игровой комплекс, который построили на средства боксера Геннадия Головкина в рамках программы «Туған жер».

Площадку оборудовали во дворе, где когда-то жил боксер — в 14-м микрорайоне у дома №11. Игровой комплекс представляет собой пять горок разной величины, домики и небольшой мостик.

«Открытие этой площадки — показатель того, что программа президента «Туған жер» работает. Глава государства призвал всех успешных людей не забывать о нашей малой родине, и Геннадий Головкин, наш боксер, поддержал эту инициативу», — подчеркнул аким Октябрьского района Алимжан Канаев.

Перед установкой площадки жители этого дома провели субботник, побелили деревья и даже помогли демонтировать старые железные качели и карусели, которые давно пришли в негодность.

«Раньше здесь стояло железное старье, был бардак. Сейчас, конечно, намного лучше — детям есть где играть. Раньше они ходили на площадку в 11а микрорайон, а теперь все будут приходить к нам. Конечно, мы никого не будем прогонять, это ведь сделано для детей. Пусть дети играют — и из нашего дома, и из окрестных дворов», — рассказывает Нина Лепеха, жительница дома.

Установка площадки заняла три дня.

На открытие комплекса пригласили аниматоров, которые развлекали детей.

