Ученики Юрия Пака перенесли выпускной, чтобы дождаться учителя

Супруга осуждённого за лжетерроризм учителя физики поделилась с подписчиками памятным фото.

Ученики Юрия Пака, которого в апреле 20¬15 года обвинили в «минировании» ЦУМа в Караганде, перенесли выпускной бал, чтобы дождаться учителя. Трогательный пост о поступке школьников написала на своей странице в Facebook супруга педагога.

«Сегодня ко мне на работу заходили ученики Юры – девочки 9 класса. Рассказали о последнем звонке, о том, что класс Юры перенёс дату выпускного на 20-е числа июня в надежде, что он сможет быть вместе с ними в этот день. Показали видео, где выпускники этого года танцуют вальс на последнем звонке. Ещё они ждут и верят, что, когда Юра выйдет, будет вести у них репетиторство по физике. Уходя, они сказали: «Мы очень ждём его», – написала Ольга Пак.

Она отметила, что ученики Юрий Пака уже взрослые, и те, кого он учил последние три года, всё это время не оставляли семью учителя: заходили на работу и домой, встречались и общались с его детьми, поддерживали и давали сил.

Свой пост супруга осуждённого Юрия сопроводила хэштегом #УчительНеВиноват и фотографией из архива, на которой её супруг запечатлён вместе со своими учениками.

Осуждённому за лжетерроризм учителю физики Юрию Паку изменили приговор. Из-за того что он всё-таки признал вину, суд заменил Юрию Паку реальный срок на штраф.

Осенью прошлого года его приговорили к двум годам лишения свободы.

7 марта 2017 года адвокат Юрия Пака подал ходатайство о пересмотре дела на основании результатов независимой экспертизы, которую провели в Ростове-на-Дону. 12 апреля суд отказал Юрию Паку в пересмотре дела. Тогда супруга осуждённого учителя заявила, что будет бороться до конца.

Также известно о том, что постановлением Абайского районного суда 10 марта срок наказания учителю был сокращён ещё на пять месяцев и 12 дней по амнистии.