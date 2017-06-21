Судимых выявили среди госслужащих в Карагандинской области

Ранее судимые за коррупционные преступления трое государственных служащих скрыли этот факт при трудоустройстве.

Скрытые факты из биографии чиновников выявили в ходе проверки сотрудники департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Карагандинской области, пишет inform.kz

«Установлено, что в Бухаржырауском районе работают сотрудники, судимые за совершение коррупционных правонарушений. Как такое могло случиться?» — задал вопрос на заседании председатель Совета по этике, руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Жандос Сарсенов.

В частности, двое госслужащих с судимостью за совершение коррупционных преступлений работали в отделе сельского хозяйства и ветеринарии Бухаржырауского района, третий — в акимате этого района.

Вызванные на заседание аким Бухаржырауского района Нурлан Кобжанов пояснил, что трое сотрудников при приеме на работу представили в отдел кадров справки о несудимости.

«Документы при трудоустройстве были в полном порядке. Сомнений в подлинности они не вызывали», — сообщил Нурлан Кобжанов.

В настоящий момент в отношении троих судимых за коррупционные преступления проводится служебное расследование, в рамках которого выясняется, каким образом управление комитета по правовой статистике и спецучетам выдало недействительные справки об отсутствии судимостей. Сейчас эти чиновники находятся в отпуске.

Кроме того, как сообщил Жандос Сарсенов, в акимате данного района выявлен ряд других нарушений. К примеру, работники госструктур не направлялись на курсы переподготовки и повышения квалификации, а двое заместителей акима никогда не проходили такого обучения. За допущенные факты акиму района Кобжанову сделано замечание, поручено устранить допущенные нарушения.