Стадион «Шахтер» допущен к соревнованиям

Комиссия Профессиональной футбольной лиги Казахстана по допуску полей провела повторную инспекцию основного поля стадиона «Шахтер», передает sports.kz

Ранее из-за неудовлетворительного состояния газона основного поля стадиона «Шахтер» Комиссия ввела запрет на проведение матчей под эгидой ПФЛК.

Администрация стадиона в короткие сроки восстановила футбольное покрытие.

Комиссия сняла запрет на проведения матчей, взяв обещание с администрации, что они будут соблюдать рекомендации по уходу за покрытием.

Основная и молодежная команды футбольного клуба «Шахтер» могут проводить свои домашние матчи на главной футбольной арене Караганды.