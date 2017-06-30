Санаторий Жосалы

Стадион «Шахтер» допущен к соревнованиям

Корреспондент 4 часа назад Комментировать 9

Комиссия Профессиональной футбольной лиги Казахстана по допуску полей провела повторную инспекцию основного поля стадиона «Шахтер», передает sports.kz

Ранее из-за неудовлетворительного состояния газона основного поля стадиона «Шахтер» Комиссия ввела запрет на проведение матчей под эгидой ПФЛК.

Администрация стадиона в короткие сроки восстановила футбольное покрытие.

Комиссия сняла запрет на проведения матчей, взяв обещание с администрации, что они будут соблюдать рекомендации по уходу за покрытием.

Основная и молодежная команды футбольного клуба «Шахтер» могут проводить свои домашние матчи на главной футбольной арене Караганды.

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Автор: Корреспондент

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