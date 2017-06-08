События 8 июня

8 июня в мире отмечают:

Всемирный день океанов

Россия — День социального работника

События:

1786 — В Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1824 — Ноа Кашинг (Noah Cushing) из Квебека запатентовал стиральную машину.

1829 — Первый английский муниципальный бассейн в окрестностях Лондона открыт в Ливерпуле.

1869 — Айвз Макгаффи (Ives W. McGaffey) из Чикаго запатентовал пылесос.

1912 — В Лос-Анджелесе учреждена киностудия «Universal».

1936 — Введён первый стояночный счётчик.

1962 — Лондонский «New Musical Express» опубликовал первый хит-парад альбомов.

1965 — Американские компании «Фрито-Лей» и «Пепси-Кола» объединились, образовав компанию «PepsiCo».

Родились:

1958 — Кинен Уэйанс — Кинен не только один из режиссёров, но и актёр, и продюсер и сценарист. Все последующие работы режиссёра отлично показали себя в прокате: «Пропавшие миллионы» (1994), «Очень страшное кино» (2000), «Очень страшное кино 2» (2001), «Белые цыпочки» (2004), «Шалун» (2006). В большинстве своих режиссёрских работ Кинен и актёр, и продюсер и сценарист. Практически всегда задействует в своих картинах кого-то из своих родственников. Чаще всего, в качестве актёров и сценаристов, — братьев Шона Уэйанса и Марлона Уэйанса.

1990 — Александр Якин, российский актёр театра и кино, ведущий передачи «Идём в кино!» на канале «Карусель». Стал известным после ролей Ромы Букина в телесериале «Счастливы вместе» и Вани Смирнова в телесериале «Восьмидесятые».

1962 — Ник Роудс (настоящее имя Николас Джеймс Бэйтс), клавишник английской группы «Duran Duran». .В 1978 году 16-летний Ник и 18-летний Джон, вдохновившись творчеством Roxy Music и Дэвида Боуи, основали группу Duran Duran (по имени злого доктора Дюрана из фильма Роже Вадима «Барбарелла»)

1972 — Александр Красовицкий, российский музыкант, солист питерской рок-группы Animal ДжаZ.

1979 — Канье Уэст, американский рэпер, продюсер и дизайнер. Он вырос в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой. В конце 1990-х — начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз.