События 7 июня

7 июня в мире отмечают:

День краудфандинга

День незнакомой кофейни

День кувыркальщиков

События:

1340 — В Голландии основан город Роттердам.

1498 — Христофор Колумб отправился в своё третье путешествие.

1585 — Начало первого плавания Джона Дэвиса с целью найти северный путь из Англии в Индию.

1732 — В Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооружённый для императрицы Анны Иоанновны.

1963 — Состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунс» в программе «Thank Your Lucky Stars». Фирма грамзаписи Decca выпустила первый сингл «Роллинг Стоунз» «Come On».

1965 — Корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон по цене $995 — CV-2000.

2007 — В российский кинопрокат вышли: фильм Квентина Тарантино «Доказательство смерти»; фильм Стивена Содерберга «Тринадцать друзей Оушена»; полнометражный анимационный фильм «Лови волну!».

Родились:

1909 — Иван Кузнецов (ум. 1976), актёр («Семеро смелых», «Два бойца», «Крах инженера Гарина»), всего около 100 ролей.

1940 -Том Джонс (настоящее имя Томас Джонс Вудуорд), английский эстрадный певец.

1952 — Дарья Донцова, — российская писательница, сценаристка и телеведущая, автор «иронических детективов», член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий. На протяжении ряда лет по официальным данным Российской книжной палаты Донцова занимает первое место в России среди авторов взрослой художественной литературы по суммарному годовому тиражу издаваемых ею книг. В 2015 году в России вышло 117 наименований книг и брошюр Донцовой суммарным тиражом в 1968,0 тыс. экз

1957 — Александр Маршал, советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Известен как участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького», а также как сольный исполнитель. В репертуаре артиста имеются песни как на русском языке, так и на английском. Лауреат премий «Шансон года» («Радио Шансон»), «Золотой граммофон» («Русское радио») и фестиваля «Песня года».

1986 — Наталья Ионова, российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая, обладательница премии MTV EMA 2003. Её дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra» стал международным хитом, а синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины.

1988 — Екатерина Макарова, российская профессиональная теннисистка. Олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Еленой Весниной. Победительница трёх турниров Большого шлема (два — в парном разряде, один — в миксте); финалистка четырёх турниров Большого шлема (три — в парном разряде, один — в миксте); полуфиналистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде;