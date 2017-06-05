События 5 июня

5 июня в мире отмечают:

Всемирный день охраны окружающей среды

День резиновых уточек в ванной

День эколога

Праздник солнечных зайчиков

Международный день очистки водоемов

События:

1783 — Братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый воздушный шар.

1957 — Исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер (Herbert Berger) предлагает АМА проверять атлетов на допинг.

1965 — Оксфордский университет присудил почётную степень доктора литературы «величайшему из современных русских стихотворцев — 76-летней Анне Ахматовой.

1980 — В городе Актобе открыт музей Алии Молдагуловой.

1981 — Учёными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека.

2010 — Специалисты NASA предположили, что американская автоматическая межпланетная станция Кассини обнаружила на спутнике Сатурна Титане признаки жизни.

Родились:

1941 — Барбара Брыльска — советская и польская актриса театра и кино, певица. Лауреат Государственной премии СССР. В республиках бывшего СССР больше всего известна по роли Нади Шевелёвой — главной героини фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

1951 — Юрий Симонов (Вяземский) — советский и российский писатель, философ, телеведущий. Кандидат исторических наук, профессор. Является автором и бессменным ведущим телевизионной программы «Умницы и умники».

1967 — Валдис Пельш — советский и российский музыкант и певец, шоумен, телеведущий, продюсер латышского происхождения. Наибольшую известность получил как ведущий телепередач «Угадай мелодию» и «Розыгрыш».

1971 — Марк Уолберг — американский киноактёр, фотомодель и певец, ранее известный как рэп-музыкант Марки Марк (Marky Mark). Работа в успешных блокбастерах «Идеальный шторм», «Планета обезьян», «Ограбление по-итальянски», «Отступники», «Макс Пэйн», «Трансформеры: Эпоха истребления», а также номинация на премию «Оскар» закрепили за ним статус звезды, а неординарный выбор ролей в разных амплуа создал репутацию голливудского универсала.

1998 — Юлия Липницкая — российская фигуристка. Юлия самая молодая олимпийская чемпионка в истории женского одиночного фигурного катания, выиграла титул в возрасте 15 лет. Первая в истории России фигуристка-одиночница, получившая титул олимпийской чемпионки.