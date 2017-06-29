События 29 июня

29 июня в мире отмечаются:

День кораблестроителя в России

Международный день промышленного дизайна

День поисков кладов и секретов

День партизан и подпольщиков — Россия

День учреждения Нобелевской Премии

События:

1916 — Первый полёт самолёта компании «Боинг».

1955 — На первое место в американском хит-параде поднялась песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли и оставалась на нём восемь недель. Эту дату можно считать днём рождения рок-н-ролла.

1964 — Создан пульт дистанционного управления телевизором.

1985 — В Нью-Йорке бывший «Роллс-Ройс» Джона Леннона продан за 2 млн 229 тыс. долларов.

2005 — Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей.

2010 — По центральному проспекту Темиртау состоялось факельное шествие, посвященное 50-летию Казахстанской Магнитки.

Родились:

1948 — Иэн Пэйс — британский барабанщик. Наиболее известен своим творчеством в составе Deep Purple. Единственный участник группы, входивший во все её составы и единственный остающийся в группе участник первого состава, при этом он никогда не был лидером группы.

1964 — Сосо Павлиашвили (настоящее имя Иосиф) — грузинский и российский певец, композитор, актёр. Сосо Павлиашвили, как правило, является автором музыки, которую он исполняет, но иногда привлекает сторонних композиторов для своих песен.

1972 — Саманта Рид Смит — американская школьница из штата Мэн, ставшая всемирно известной благодаря письму, которое она написала только что ставшему председателем Президиума Верховного Совета и генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропову в самый разгар холодной войны.

1978 — Николь Шерзингер — американская поп/R&B-певица, танцовщица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и фотомодель филиппино-гавайско-украинского[ происхождения, больше всего известная как вокалистка группы The Pussycat Dolls.