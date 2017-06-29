События 29 июня

29 июня в мире отмечаются:
День кораблестроителя в России
Международный день промышленного дизайна
День поисков кладов и секретов
День партизан и подпольщиков — Россия
День учреждения Нобелевской Премии
События:
1916 — Первый полёт самолёта компании «Боинг».
1955 — На первое место в американском хит-параде поднялась песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли и оставалась на нём восемь недель. Эту дату можно считать днём рождения рок-н-ролла.
1964 — Создан пульт дистанционного управления телевизором.
1985 — В Нью-Йорке бывший «Роллс-Ройс» Джона Леннона продан за 2 млн 229 тыс. долларов.
2005 — Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей.
2010 — По центральному проспекту Темиртау состоялось факельное шествие, посвященное 50-летию Казахстанской Магнитки.
Родились:
1948 — Иэн Пэйс — британский барабанщик. Наиболее известен своим творчеством в составе Deep Purple. Единственный участник группы, входивший во все её составы и единственный остающийся в группе участник первого состава, при этом он никогда не был лидером группы.
1964 — Сосо Павлиашвили (настоящее имя Иосиф) — грузинский и российский певец, композитор, актёр. Сосо Павлиашвили, как правило, является автором музыки, которую он исполняет, но иногда привлекает сторонних композиторов для своих песен.
1972 — Саманта Рид Смит — американская школьница из штата Мэн, ставшая всемирно известной благодаря письму, которое она написала только что ставшему председателем Президиума Верховного Совета и генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропову в самый разгар холодной войны.
1978 — Николь Шерзингер — американская поп/R&B-певица, танцовщица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и фотомодель филиппино-гавайско-украинского[ происхождения, больше всего известная как вокалистка группы The Pussycat Dolls.