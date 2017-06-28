События 28 июня

28 июня в мире отмечают:

День работников связи и информации в Казахстане

День карусельной лошадки

События:

1786 — В России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.

1919 — Подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну.

1941 — Впервые прозвучала песня «Священная война».

1946 — В советской промышленности проведено массовое увольнение некомпетентных работников.

1946 — На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа».

1997 — За 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование — и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращён, а Тайсон дисквалифицирован.

2014 — В Алматы появилась стена памяти легендарного рок-музыканта Виктора Цоя.

Родились:

1948 — Сергей Бодров (старший) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, отец актёра и кинорежиссёра Сергея Бодрова-младшего. Номинант на премию «Золотой глобус» и двукратный номинант на премию «Оскар», за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол».

1949 — Александр Панкратов-Чёрный — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Приставку к фамилии «заработал» для того, чтобы отличаться от другого Александра Панкратова, учившегося с ним на одном курсе. С 2006 года председатель попечительского совета межрегионального общественного фонда (МОФ) имени Михаила Евдокимова.

1966 — Джон Кьюсак — американский киноактёр, продюссер и сценарист. С помощью родителей в 12 лет он устроился работать на местную радиостанцию, где читал рекламные объявления и заменял диктора. Приобрёл большую популярность в 1997 году после фильмов «Убийство в Гросс-Пойнте» и «Воздушная тюрьма».

1971 — Фабьен Бартез — завершивший карьеру французский вратарь. Выступал за команды Тулуза, Олимпик, Монако, Манчестер Юнайтед, Нант. На Бартеза, как на чемпиона мира и Европы, обратил внимание английский «Манчестер Юнайтед» Сумма трансфера составила рекордную на тот момент цифру для английского футбола — 7,8 миллиона фунтов.

1985 — Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, основатель онлайн-проекта «Сила Воли», телеведущая, модель, создатель собственного балета и общественный деятель.