События 16 июня

16 июня в мире отмечают:

День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов

День защиты детей Африки (Day of the African Child)

События:

1784 — В Голландии запрещена оранжевая одежда. 1816 — после вечера с рассказами о призраках, проведённого на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биши Шелли, 19-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лёг в основу её романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».

1925 — День рождения «Артека» — в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

1963 — Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

1974 — В Сомали объявлено о закрытии вузов на год с тем, чтобы студенты обучили кочевников страны грамоте.

2012 — В Сан-Марино прошла презентация заявки Астаны на проведение EXPO-2017 с подробной аргументацией казахстанской позиции.

Родились:

1950 — Митхун Чакраборти — индийский актёр, снявшийся более чем в 350 фильмах. Один из самых популярных и высокооплачиваемых актёров Индии. В 1982 году на экраны вышел фильм режиссёра Баббара Субхаша «Танцор диско», принёсший актёру бешеную популярность.

1954 — Сергей Курёхин — советский и российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актёр. Памяти Сергея Курёхина посвящён Международный музыкальный фестиваль SKIF (Sergey Kuriokhin International Festival).

1955 — Анатолий Чубайс — советский и российский политический и хозяйственный деятель, генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с 2008 года). С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».

1966 — Максим Удалов — советский и российский рок-музыкант, ударник российской рок-группы Ария. Свои первые барабаны он смастерил сам, переделав обычные пионерские. Азы ударного дела также пришлось осваивать самостоятельно, вслушиваясь в записи «Led Zeppelin».

1971 — Тупак Шакур — хип-хоп исполнитель, продюсер и актёр из Гарлема, Нью-Йорк. Является одним из величайших и наиболее влиятельных хип-хоп исполнителей в истории. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке The 100 Greatest Artists of All Time («100 величайших исполнителей всех времен»).

1990 — Джон Ньюмен — британский певец, автор-исполнитель, чей дебютный сингл «Love Me Again» возглавил хит-парад Великобритании UK Singles Chart в июле 2013 года. Начал играть на гитаре и сочинять свои песни в возрасте 14 лет.