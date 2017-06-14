События 14 июня

14 июня в мире отмечают:

Всемирный день донора крови

Международный день блоггера

День работника миграционной службы России

События:

1834 — В США запатентована наждачная бумага.

1897 — В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.

1942 — На экраны США вышел мультипликационный фильм Уолта ДИСНЕЯ «Бэмби».

1984 — Палата общин британского парламента приняла новое законодательство о браке, которое позволяет супругам развестись через год после бракосочетания.

2012 — В Атырау вышел в свет первый номер газеты «West Kazakhstan Today», предназначенной англоязычному читателю.

2014 — Оскароносная американская актриса Анджелина Джоли получила от британской королевы Елизаветы II титул Дамы — женский эквивалент рыцаря.

Родились:

1928 — Эрнесто Че Гевара — латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель. Прозвище Че использовал для того, чтобы подчеркнуть своё аргентинское происхождение. Междометие che является распространенным обращением в Аргентине.

1946 — Дональд Трамп — американский миллиардер — 45-й президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017 года. До избрания на пост президента США был известен как предприниматель (главным образом в сфере недвижимости) и телеведущий. Человек года по версии журнала «Time».

1951 — Александр СокУров — советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997), народный артист России. В 2011 получил премию «Золотой лев» (главный приз) 68-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Фауст».

1990 — Регина Тодоренко — украинская телеведущая, певица, композитор, дизайнер и автор песен. Наиболее известна по телепередаче «Орёл и решка». Принимала участие в 4-м сезоне российского шоу «Голос», где её наставницей была Полина Гагарина.

1992 — Дэрил Сабара — американский актёр кино и телевидения, наиболее известный по роли Джуни Кортеса в серии фильмов «Дети шпионов» (2001—2011).