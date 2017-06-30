Сильная жара ожидается сегодня в Казахстане

Жаркая сухая погода ожидается на большей территории Казахстана 30 июня, сообщает Казгидромет.

С прохождением фронтальных разделов на севере и востоке республики сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере ночью местами туман, на востоке возможен град. На западе и юге республики погода без осадков.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области с пыльной бурей, в Костанайской области ночью местами туман, в Восточно-Казахстанской области возможен град.

Днем в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, местами Алматинской, Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Карагандинской области будет жарко, до +28, возможен небольшой дождь.

А novoetv.kz подсказывает, как перенести жару легче.

